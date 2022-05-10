Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrem Derici'den Cem Belevi'ye sert yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

Şarkıcı Cem Belevi, meslektaşı İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı yönündeki iddiaları "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, hala İrem'i çok seviyorum" diyerek reddetti. Belevi'nin açıklamalarının ardından Derici'den yanıt gecikmedi. Adeta çılgına dönen Derici, eski sevgilisine ateş püskürdü

HABERTURK.COM
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU!"

    Ancak çift, Amsterdam dönüşünde ayrılık kararı aldı. İddiaya göre Cem Belevi, model Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşadı. İhaneti öğrenen İrem Derici ilişkiyi noktaladı. İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." ifadelerini kullanmıştı.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "ALDATMA YOK"

    Derici'nin bu sözlerinin ardından Cem Belevi de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 'İhanet' iddialarını "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı!" diyerek yalanlayan Belevi, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişki yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim içim çok rahat.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "SES KAYITLARI VAR!"

    Cem Belevi'nin açıklamalarının İrem Derici adeta çılgına döndü. Derici, aralarında geçen konuşmaları paylaşacağını söyledi:

    "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben bir kaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influenver'lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    TATİLDE AYRILMIŞLARDI

    Öte yandan Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Kısa bir süre sonra birlikteliklerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Belevi'nin ardından sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması dikkat çekmişti.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "ÇOK FENA ALDATILDIM"

    Daha sonra Belevi'nin Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduları doğrulayan İrem Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım, anladım. Allah cezalarını verecek." demişti.
  • İrem Derici'den eski sevgilisi Cem Belevi'ye yanıt: Bu sahtekarlık artık sıktı!

    "İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"

    Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

    Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

    Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.