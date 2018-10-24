12 gün önce film çekimleri sırasında ayağını kıran sunucu ve oyuncu Cem Özer oksijen tedavisi görüyordu. Dün, hava ya da yağ embolisi başına sıçrayınca yoğun bakıma alındı.

Cem Özer'in kızı Cemre, “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” demişti.

Sanatçının doktorundan sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama geldi.

"BİR SÜRE UYUTULARAK TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK"

İşte o açıklama:

"12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan değerli sanatçı Cem Özer, 22.10.2018'de yara iyileşmesi için görmekte olduğu Hiperbarik Oksijen Tedavisini 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, İdiyopatik epilektik atak(sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır."

Değerli kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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