Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan '14 Şubat' paylaşımı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan '14 Şubat' kutlaması

        Bu yıl 14 Şubat'ı yalnız geçiren Cem Yılmaz, Sevgililer Günü için esprili bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cemvari '14 Şubat' kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sanat hayatı kadar yaşadığı aşklarla da sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçiriyor. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ünlü komedyen, bu özel günü esprili bir paylaşımla kutladı.

        Ofisinin bahçesindeki kedilerin fotoğrafını; "14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun" mesajıyla paylaşan Cem Yılmaz, hikâyesine Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını da ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!