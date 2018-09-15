Yeni sezonda Borusan Contemporary’de görülebilecek sergilerden ilki, yaratıcı direktör Matt Pyke’ın liderliğinde sanatçı, tasarımcı, animasyoncu, müzisyen ve yazılımcılardan oluşan küresel kolektif Universal Everything’in Akışkan Bedenler sergisi.

Akışkan Bedenler sergisinden "Tribes" adlı çalışma

Küratörlüğünü uluslararası alanda öncü film ve medya sanatları küratörlerinden Conrad Bodman’ın üstlendiği sergide Universal Everything’in insan biçimine duyduğu ilgi, bireyin karakteristik özellikleri ve davranışları üzerinden inceleniyor. İşbirlikçileri arasında Radiohead, Apple, Zaha Hadid Mimari ve Samsung olan kolektifin erken dönem işleri Borusan Contemporary’nin yer aldığı Perili Köşk’ün ikinci katında gösteriliyor.

Universal Everything'den "Screens of the Future"

Cemal Süreya’ya selamla: Üvercinka

İkinci sergi ise, küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği, edebiyat ve çağdaş sanat arasında diyalog kuran koleksiyon sergilerinden bir yenisi... Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan eserleri ortak bir başlık etrafında bir araya getiren sergi, ünlü şair Cemal Süreya’ya selam gönderiyor.

Doug Aitken, "Don't Think Twice", 2006

Serginin ana başlığı da şairin toplu yapıtlarını içeren "Üvercinka"dan ödünç. Bu sergide, başka bir dile çevrilemeyecek kadar şiir evrenine gömülü olan "Üvercinka", uluslararası sanatın çarpıcı örneklerine sahip koleksiyondaki eserler için yeni bir yorumlama noktası oluyor.

Şiirsel ve görsel algıyı ön plana çıkarmayı hedefleyen Üvercinka sergisinin içeriği “yeniden düşünmek”, “yeni sorular üretmek” üzerine. Günümüzün ekonomik, politik ve sosyal oluşumları arasında şiir ve çağdaş sanat nasıl konumlanır? Şiirsel, sanatsal ifade biçimleriyle hangi noktalardan yola çıkarak eser yorumlaması yapabiliriz? 1958’de yayımlanan "Üvercinka", 2018’de, 60 yıl sonra, bizi neden bu denli etkiliyor? Sergi bu ve buna benzer sorulara ağırlıklı olarak neon, video, fotoğraf teknikleriyle üretilmiş çalışmalarla yanıt arıyor.

Sergiler 17 Şubat 2019 Pazar akşamına kadar yalnızca hafta sonları ziyaret edilebilir.

Ziyaret Saatleri: Borusan Contemporary yalnızca hafta sonları 10.00–19.00 saatleri arasında açıktır.





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