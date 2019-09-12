Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrikte arz güvenliğini sağlamak için yeni bir adım attı. Kurum, elektrik üretiminin düşük, tüketimin yüksek olduğu bölgelerde arz güvenliğini sağlamak için “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde” değişiklik öngören bir taslak hazırladı. Taslak, sektörün görüşüne açıldı. EPDK, “Bölgesel Kapasite Taşıma” adında yeni bir yan hizmet oluşturmayı hedefliyor. Bu yolla, bazı doğalgaz santralleri (bulundukları bölgede talep düşük olduğu için çalışamayan ya da yeterli miktarda elektrik üretemeyen santraller) Türkiye’nin en yüksek enerji tüketen bölgesi olan Trakya ve İstanbul’un Avrupa yakasına taşınacak. Bu santraller, doğal olarak taşınma sırasında milyonlarca dolar harcayacak. Trakya’ya taşınacak santraller, sisteme girecek ve elektrik üretecek. Devletin, gerektiğinde “1 Nolu” olarak tanımlanan uygulamayla bu santrallerden doğrudan elektrik alabileceği de kaydediliyor.

EPDK, söz konusu düzenlemeyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada yurt dışı odaklı önemli bir gelişme gündeme geldi. Cengiz Holding’in, sahip olduğu biri 240, diğeri 610 megavatlık iki santrali Özbekistan’a taşımak için görüşmeler yaptığı belirtildi. Daha önce de bazı enerji şirketleri, verimi düşük santrallerini başta Afrika olmak üzere değişik bölge ve ülkelere taşımıştı.

Cengiz dışında bazı enerji şirketlerinin de yurt dışına santrallerini taşımak için görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.



NE ZAMAN TAŞINACAK?

HABERTÜRK’ün ulaştığı güvenilir kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kaynaklar, “Henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Görüşülüyor. Uygun bir ortam olursa adım atılabilir. Şu aşamada taşıma işlemi kesinleşti demek mümkün değil” diye konuştu.

Peki, neden yurt dışına taşıma işlemi ya da girişimleri söz konusu? Türkiye’de, elektrikte kurulu güç 90 bin megavatı geçti. Elektrik tüketim talebi, üretim kapasitesinin altında seyrediyor. Bu durum bazı santrallerin üretime girememesi anlamına geliyor. Başta, su olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi de doğalgazla elektrik üreten santrallerin bir kısmının üretiminin düşmesine yol açtı.