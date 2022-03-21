Cenk Eren'e kiracı şoku! Evini harabeye çevirdiler...

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Cenk Eren (56), geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi.

Yaklaşık 6 ay önce de dairesini satan Eren, önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı. Suudi Arabistanlıların evi adeta harabeye çevirdiği ortaya çıktı.

"VİCDANLA ALAKALI BİR DURUM"

Ünlü şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bir atasözü var, 'Beş parmağın, beşi de bir olmaz'. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum." notuyla yayınladı.