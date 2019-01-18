Cenk Tabakoğlu Unico'dan ayrıldı

Unico Sigorta, 18 Aralık 2014 tarihinden bu yana Unico Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Cenk Tabakoğlu’nun, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığını ve yerine vekaleten şirket CFO’su Ahmet Özer Özcan’ın atandığını açıkladı. Unico Sigorta’nın yaptığı açıklamada şöyle denildi: “2014 yılından bu yana Unico Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Cenk Tabakoğlu, 16 Ocak itibarıyla görevinden ayrılmıştır.Cenk Tabakoğlu’ndan boşalan Genel Müdürlük görevini, Unico Sigorta CFO’su Ahmet Özer Özcan vekaleten yürütecektir. Sektörün tecrübeli ve dinamik markası Unico Sigorta; bilgi birikimi, deneyimi ve güçlü sermayedarları ile Türkiye’deki yatırımlarına devam edecektir.”

AHMET ÖZER ÖZCAN KİMDİR?

Ahmet Özer Özcan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise Michigan Üniversitesi'nden MBA derecesi ile tamamladı.

İş hayatına PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde başlayan Özcan, 4 yıl süreyle kıdemli denetçi olarak çalıştı, daha sonra Amerika'da sağlık sigortası sektörünün önemli şirketlerinden CIGNA Corporation'ın merkez ofisinde 8 yıl süreyle görev yaptı ve finans bölümünde çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi. Sonrasında, yine CIGNA bünyesinde; CIGNA Hayat Sigorta'nın Türkiye'de kuruluşunda rol alan Özcan, Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. Ahmet Özer Özcan, 17 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Unico Sigorta’nın Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev alıyor.