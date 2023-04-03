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Cep telefonu, ilk aramanın 50. yıl dönümünü kutluyor

50 yıl önce bugün 3 Nisan 1973 tarihinde Motorola mühendislerinden ve yöneticisi olan Martin Cooper, ilk cep telefonu aramasını gerçekleştirdi. Cooper, rakibi Bell Labs'tan Dr. Joel S. Engel'i aradı.

Cep telefonu ilk aramanın 50. doğum gününü kutluyor

1973 yılında bugün (3 Nisan), teknoloji dünyasında yeni bir çağ açıldı. Dönemin Motorola mühendis, ve mucit Marty Cooper, bundan tam 50 yıl önce New York'taki bir sokakta bir kilogramın biraz altında ağırlığa sahip ve 25 dakikalık pil ömrüne sahip bir telefon kullandı. Cooper bu ilk aramayı yaptığında mobil telefon endüstrisinde bambaşka bir döneme girildi. Bugün ise cep telefonu aramaları 50. yaşını kutluyor.

YALNIZCA 2 ABD ŞEHRİNDE ÇALIŞIYORDU

Cooper ve Motorola'daki ekibi, adeta bir tuğla şeklindeki DynaTAC 8000X ticari cep telefonunu, bu ilk arama için bir prototip kullanıldıktan tam on yıl sonra geliştirdi. O zamanlar, yalnızca iki ABD şehrinde çalışan bu telefonlar ilk piyasaya sürüldüklerinde 4.000 dolara satılıyordu.

"BİR GÜN HERKESİN TELEFONU OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Geçtiğimiz aylarda Barcelona’da gerçekleşen MWC23'te Mobile World Live (MWL) ile yapılan bir video röportajı sırasında Cooper, telefonun pil ömrünün o zamanlar önemli olmadığını çünkü çok uzun süre dayanamayacak kadar ağır olduğunu söyledi.

MWC23 röportajı sırasında Cooper, "Bugünün değerine göre, bir cep telefonuna sahip olmak 10.000 doların üzerindeydi. Pahalıydılar ve çok iyi çalışmıyorlardı. Ancak bu konuda kesinlikle bildiğimiz bir şey, bir gün herkesin bir telefonu olacağıydı" şeklinde konuşmuştu.

Öncü çalışmaları için, Cep Telefonunun Babası olarak bilinen Cooper, dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarında GSMA'nın GLOMO Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün ilk sahibi olarak onurlandırıldı.

8,4 MİLYAR SIM BAĞLANTISI VAR

Bu ilk mobil görüşmeden itibaren GSMA Intelligence verileri, mobil endüstrinin 2022 sonu itibariyle 5,4 milyar tekil mobil aboneye ulaştığını ve 2030 yılına kadar 6,3 milyara ulaşma yolunda olduğunu gösteriyor. Ayrıca dünya çapında 8,4 milyardan fazla SIM bağlantısı var.

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