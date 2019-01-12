Ceren Hindistan ile kızı Arya hastanelik oldu

Giriş: 12.01.2019 - 13:10 | Güncelleme:  

Ceren Hindistan ile kızı domuz gribine yakalandı. Hindistan, kötü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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    Ceren Hindistan ile kızı Arya Rima, hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Hindistan ile kızına domuz gribi teşhisi konuldu. 

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    Hindistan, kötü haberi, sosyal medya hesabından yaptığı "İkimiz de domuz gribi olduk. Kızım için dualarınızı esirgemeyin lütfen" paylaşımıyla duyurdu. Hindistan'a paylaşımından sonra takipçilerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.

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