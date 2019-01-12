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Hindistan, kötü haberi, sosyal medya hesabından yaptığı "İkimiz de domuz gribi olduk. Kızım için dualarınızı esirgemeyin lütfen" paylaşımıyla duyurdu. Hindistan'a paylaşımından sonra takipçilerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.