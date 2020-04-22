Cevizli ve Etli Perde Pilavı

2 adet hamur için:

Malzemeler:

2 adet kuzu incik, haşlanmış

¾ su bardağı pirinç, tercihen Amerikan Calrose pirinci

Yarım su bardağı ceviz içi, doğranmış

2 çorba kaşığı kuş üzümü

50 gram tereyağı

Tuz, karabiber, yenibahar

Hamur için:

200 gram un

15 gram yoğurt

2 adet yumurta

50 gram tereyağı, eritilmiş

Dışı için:

Birkaç adet bütün ceviz içi

Hazırlanışı:

Önceden haşladığınız kuzu inciğin etlerini ayırıp didikleyin. Tereyağını tencerede eritip kızdırın. Yıkanmış pirinci bir çay kaşığı tuz ve kuş üzümü ile birlikte ekleyip birkaç dakika kavurun. Bir tutam karabiber ve yenibahar ilave edip karıştırın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip pirinçler suyu çekene kadar pişirin. Pilavı ocaktan alın. Doğranmış cevizlerle incik etini ilave edip karıştırın ve dinlenmeye bırakın.

Hamur için; yumurtaları yoğurt ve tereyağı ile bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyip hafif yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 2 parçaya bölüp her birini merdane yardımı ile kalınca açın. Isıya dayanıklı orta boy kaplarınızı yağlayıp duvarlarına bütün haldeki cevizleri yapıştırın. Hamurları kenarlarından taşırarak kalıpların içine döşeyin. İçlerini hazırladığınız pilavla doldurup dışarı taşan hamur parçalarıyla tabanlarını sıkıca kapatın. 180°C fırında hamur iyice kızarana kadar 30-35 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp sıcak olarak servis edin.