Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ceyda Ateş: Ben ve kızım - Magazin haberleri

        Ceyda Ateş: Ben ve kızım

        Ceyda Ateş, kızı Thalia'nın fotoğrafıyla kendi çocukluk döneminde çekilen fotoğrafını karşılaştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben ve kızım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        Ceyda Ateş, bu sefer 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.

        Ceyda Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını; "Ben ve kızım" notuyla yayımladı. Thalia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CEYDA ATEŞ
        #Thalia Toplusoy
        #Buğra Toplusoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu