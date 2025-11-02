Ceyda Ateş: Ben ve kızım
Ceyda Ateş, kızı Thalia'nın fotoğrafıyla kendi çocukluk döneminde çekilen fotoğrafını karşılaştırdı
Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Ceyda Ateş, bu sefer 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.
Ceyda Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını; "Ben ve kızım" notuyla yayımladı. Thalia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.