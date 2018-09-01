CFR Cluj - Viitorul Constanta maçı rakamları

Romanya 1.Lig maçında CFR Cluj ile Viitorul Constanta, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. CFR Cluj 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Viitorul Constanta 7 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi CFR Cluj, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Viitorul Constanta son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 690 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CFR Cluj kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Viitorul Constanta sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

CFR Cluj son hafta oynanan Viitorul Constanta maçında 1-0 kazandı.

Viitorul Constanta ise CFR Cluj karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CFR Cluj, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Viitorul Constanta, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Viitorul Constanta 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ