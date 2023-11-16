Portekiz'de Cristiano Ronaldo isyanı! "Firavunun piramidi"

İspanyol yayın organı Marca'nın haberine göre; 38 yaşındaki yıldız futbolcunun Cascais’te yaptıracağı malikanenin inşaat süresi beklenenden çok daha uzun sürdü.

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Yapımı 22 milyon euroyu bulan, içerisinde tenis kortu, dört lüks süit, sinema odaları gibi bölümlerin yer alacağı ve dış cephesi tamamen camdan oluşacak yapının maliyetindeki bazı değişiklikler bitiş sürecinin ertelenmesine sebep oldu.