Fenerbahçe'de transfer gündemi: 3 bölge öne çıkıyor!
Sezona İsmail Kartal ile harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor maçı ile son bulmuştu. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için de gaza bastı. İsmail Kartal ve ekibi kadrodaki eksikleri belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kısa bir süre kalmasıyla hareketlilik başladı.
Stoper arayışında olan yönetim, tecrübeli bir ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor.
Becao, Serdar ve Djiku’nun sakatlıklarından sonra savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısında kadro derinliği oluşturmak istiyor.
Orta saha transferi konusunda ise sarı lacivertliler, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Krunic’i yeniden gündemine alan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirme adına da Salih Özcan için harekete geçecek.
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, şartlar yönetimin arzuladığı şekilde gelişirse iki ismin birden kadroya dahil edilebileceği belirtiliyor.
Joshua King’in sakatlığı, Ryan Kent’in ve Michy Batshuayi’nin formsuzluğu nedeniyle yönetim forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.