Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor
Galatasaray'da rota orta saha transferinde çevrildi. Sarı kırmızılıların, Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgilendiği öğrenildi.
Galatasaray'da devre arası öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verildi.
Sarı kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor.
Sarı kırmızılılarda, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor.
Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın listesinde birçok aday var.
Sarı kırmızılılar, yerli statüsünde olması nedeniyle rotasını Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'a çevirmiş durumda...
Almanya'daki Bayern Münih maçı öncesi İlkay ve menajeriyle görüşen yönetim olumlu geri dönüş aldı.
Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle de temasa geçmesi bekleniyor.
33 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.