Yaklaşık 4 yıl sonra ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık dört yıl sonra çalışma ziyaretinde bulunmak için Almanya'ya gidiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan'ın görüşmelerinde ana gündem maddesinin Türkiye-Almanya ilişkileri ve İsrail-Hamas çatışmaları olması bekleniyor

Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:46 facebook

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