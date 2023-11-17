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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır'da amca oğlundan 'kan parası' dehşeti: kuzenine ve yeğenine ateş açtı!

        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arazi tartışmasında Salim Kaydaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü amcasının oğlu 53 yaşındaki Mecit Kaydaş defnedilmek üzere Manisa´ya götürülürken, ağır yaralanan yeğeni 35 yaşındaki Kerem Kaydaş´ın tedavisi devam ediyor. Salim Kaydaş'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, katil zanlısının 20 yıl önce de Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş´ı öldürdüğü, ailesinin Mecit Kaydaş'a kan parası olarak verdiği araziyi geri istediği, buna olumsuz cevap alınca cinayeti işlediği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 07:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:01
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        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
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        Diyarbakır'da olay, önceki gün sabah saatlerinde, Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi´nde yaşandı. Mecit Kaydaş (53) ve yeğeni Kerem Kaydaş (35) sabah saatlerinde kendi arazilerinde çalışırken amcasının oğlu olan Salim Kaydaş, yanlarına geldi.

        KUZENİNE VE YEĞENİNE ATEŞ ETTİ

        Hayatını kaybeden Mecit Kaydaş.
        Hayatını kaybeden Mecit Kaydaş.

        DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında tartışma başladı. Salim Kaydaş, yanında getirdiği tabancayla Mecit ve Kerem Kaydaş´a ateş etti.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

        Olayda dayı, yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgedeki köylülerin ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, Hazro ve Kocaköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI KAÇTI

        Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Mecit Kaydaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kerem Kaydaş'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma, olayın şüphelisi Salim Kaydaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        AVA GİDERKEN DE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

        Saldırıda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş´ın cenazesi önceki gün akşam saatlerinde otopsi için Adli Tıp Kurumu´na ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından Manisa´ya götürüldü. Jandarmanın yaptığı çalışmada olayda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş, 20 yıl önce ava giderken amcasının oğlu olan Salim Kaydaş, tarafından iddiaya göre, kazayla öldürüldü.

        BABASI KAN PARASI OLARAK ARAZİ VERMİŞ

        Nurettin Kaydaş'ın ölmesinin ardından Salim Kaydaş´ın babası kan parası olarak Mecit Kaydaş´a arazilerinin bir kısmını verdi. Olaydan sonra Salim Kaydaş, cezaevine girdi. Mecit Kaydaş ailesi, kardeşi Nurettin´in eşi ve kız çocuğuyla Manisa´ya taşındı.

        VERİLEN ARAZİYİ GERİ İSTİYORDU

        Kaydaş ailesi her yıl hasat dönemi ve ekim zamanında kendisine verilen araziyi sürdü. Cezaevinden çıkan Salim Kaydaş'ın babasının vefat etmesinden sonra 3 yıldır kan parası olarak verilen araziyi geri istediği, Mecit Kaydaş'ın bunu kabul etmediği öğrenildi.

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        #Diyarbakır
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