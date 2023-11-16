Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında San Francisco kentinde ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 6 yıl aradan sonra ABD'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretine kurşun geçirmez, 18 metre uzunluğundaki Hongqi sedanıyla katıldı. ABD Başkanı Joe Biden ise San Francisco'da başkanların 'Canavar' olarak adlandırdığı Cadillac'ın bir modelini kullandı.

'Yapıcı' geçtiği ifade edilen görüşme sonrasında Biden ve Jinping'in yaptığı araba sohbeti ise gündem oldu. Kameralara yansıyan sohbette iki lider dışardayken ABD Başkanı Jinping'in arabasını görüp "Araba güzelmiş" deyince Jinping "Hongqi, yerli malı" diyor ve Biden arabanın içini inceliyor. Kısa süre sonrasında ise Biden "Bizim araç da Cadillac. Ona Canavar diyorlar" yanıtını veriyor.

JINPING'İN ARABASI HONGQI

Çin Devlet Başkanı Jinping'in kod adı N701 olan özel tasarım Hongqi aracının maliyeti en az 800 bin dolar olarak tahmin ediliyor.

Aracın roket önleyici zırhlar, kalın kurşun geçirmez pencereler ve biyolojik ve kimyasal silahlardan korunma sistemleriyle donatıldığı biliniyor. Bununla birlikte daha birçok özelliği daha olduğu bilinse de diğer teknik özelliklerin çoğu devlet sırrı olduğundan açıklanmıyor.

Başkan Xi, 2012'de Komünist Parti'ye Çin liderlerinin yalnızca Çin arabalarını kullanması gerektiğini söylemişti. Jinping "Yabancı bir arabada oturmak doğru görünmüyor. Pek çok yabancı lider, farklı ir durum olmadığı sürece kendi ülkelerinin limuzinlerini kullanıyor" demişti.

Jinpnig ilk kez 2014 yılında Yeni Zelanda'da 2 adet Hongqi L5 arabayı tercih etmişti. L5, ilk olarak 2014 yılında üretilirken şimdiye kadar piyasada bulunan en pahalı Çin yapımı otomobil olarak biliniyor.