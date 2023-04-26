Chelsea, Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Brentford'u konuk etti.
Mücadelede gol perdesi 37. dakikada açılırken Cesar Azpilicueta kendi ağlarını havalandırınca konuk ekip 1-0 öne geçti.
Maçın 78. dakikasında Bryan Mbeumo sahne alan isim oldu ve maçın da sonucunu belirledi: 2-0.
Chelsea haftayı 39 puanla kapatırken Brentford ise puanını 47'ye yükseltti.
Yeniden Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard, çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Chelsea, Lampard yönetiminde daha önce Wolverhampton, Real Madrid, Brighton, Real Madrid'e de mağlup olmuştu.
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