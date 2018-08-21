Chojniczanka Chojnice - Odra Opole maçı istatistikleri

Chojniczanka Chojnice ve Odra Opole, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Chojniczanka Chojnice 7 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Odra Opole 7 puanda ve 7. sırada. Chojniczanka Chojnice, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Odra Opole, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 536 kodlu maçı oynayanlar; Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Odra Opole galibiyet oranı 3.50.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Bytovia Bytow maçında 4-0 kazandı.

Odra Opole ise Olimpia Grudziadz karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Chojniczanka Chojnice, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

Odra Opole ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odra Opole, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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