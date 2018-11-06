Chongqing Lifan - Guangzhou maç önü

Chongqing Lifan ve Guangzhou, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Chongqing Lifan 29 puanla 14. sırada, Guangzhou 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Chongqing Lifan son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Guangzhou son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chongqing Lifan kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guangzhou sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Chongqing Lifan son haftadaki Shenzhen Phoenix müsabasında 0-2 yenildi.

Guangzhou ise Tianjin Songjiang karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Chongqing Lifan, 21 gol attı ve 24 gol yedi.

Guangzhou, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guangzhou 33 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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