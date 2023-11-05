Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı

38'inci kurultayını kuruluşunun 100'üncü yılında toplayan CHP aynı zamanda tarihinin en uzun gecelerinden birini yaşadı. Uzun gecenin sonunda kurultay salonundaki sandıktan yeni bir genel başkan çıktı. Özgür Özel... Ey Özgürlük şarkısı ile sahneye çıkan Özel'in zaferini özel kılan detay ise partisinin tarihinde görev başındaki genel başkan ile birlikte girdiği yarışı kazanan ilk genel başkan adayı olmasıydı.

Özel'in selefi Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın istifası sonrasında tek aday olarak girdiği kurultayda CHP'nin 7. genel başkanı seçilmişti. 22 Mayıs 2010'da koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, seçim yenilgilerinin ardından tartışılan koltuğunu korumayı bilmişti. Tıpkı kendisinden önce 3 ayrı dönemde 15 yıldan fazla koltuğunu koruyan Baykal gibi... Baykal'ın karşısına çıkan en güçlü rakip Mustafa Sarıgül de, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan en güçlü rakip Muharrem İnce de CHP'nin tüzüğünden ve delege yapısından dem vurmuş ve eleştirilerini sıralamışlardı.

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ECEVİT GİBİ 40'LI YAŞLARIN SONUNDA GENEL BAŞKAN

12 Eylül darbesi sonrası kapatılan partinin 1992'de yeniden siyasi hayata dönmesinden sonraki tablo böyle. Öncesinde de partiyi iktidara taşıyan son isim Bülent Ecevit anımsanıyor. Şevket Süreyya Aydemir'in tanımlamasıyla "İkinci Adam" olarak anılan İsmet İnönü'ye karşı parti içinde yıldızı parlayan Ecevit de genel başkan seçildiği kurultaya girmeden önce İnönü genel başkanlığı bırakmıştı.

Özel'in genel başkanlığı ile Ecevit'in dönemini karşılaştırmak erken olsa da yolun başında birtakım benzerlikler mevcut. İkisi de 40'lı yaşlarının sonunda koltuğa oturdu. Ecevit genel başkan seçildiğinde 47 yaşındaydı. Özel ise 21 Eylül'de 49 yaşına girdi. İkisi de parti içinde önemli görevlerde bulundu. Ecevit güçlü bir genel sekreter iken Özel, grup başkanvekillikleri ve son olarak partisinin Meclis grup başkanlığını üstlendi.

HAYATA, MESLEĞE, SİYASETE İLK ADIM MANİSA'DAN

Özel'in siyasi kariyeri de mesleki kariyeri gibi Manisa'da başladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki öğreniminin ardından 1999'da mesleğe başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası’nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Meslek yaşamında 10'uncu yılını tamamlayan Özel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı oldu. 33. Olağan Kurultay’da ve 15. Olağanüstü Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2011'DEN BU YANA TBMM'DE VE GRUP YÖNETİMİNDE

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği’nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10 Mart 2011'de milletvekili adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi. O tarihten bu yana parlamentoda aralıksız görev alan Özel, çeşitli komisyon üyeliklerini üstlendi. CHP'nin Olağanüstü Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü. TBMM'nin 3 döneminde partisinin grup başkanvekilliğini üstlenen Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle milletvekili seçilememesinin ardından partisinin Grup Başkanı oldu. Bu görevini de genel başkan adaylığı nedeniyle bıraktı.

Özgür Özel'in eşi Didem Özel de kurultayı takip etti. Kılıçdaroğlu'nun Didem Özel'e çikolata ikram ettiği an objektiflere yansıdı.

Annesi ve babası emekli öğretmen Özgür Özel, kendisi gibi eczacı olan Didem Özel ile evli. Çiftin İpek adında bir de kızları var.