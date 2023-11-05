Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği kurultayla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Bay bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat ne dedi? O da Edirne'deki terörist başına selam gönderdi. Kavala'ya selam gönderdi. Bunların birbirinden farkı yok" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği kurultayla ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasınca çok ciddi bir irade gösterdi. Milletimiz sandıkta iktidar hayali görenlere çok esaslı bir ders verdi.

Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat ne dedi? O da Edirne'deki terörist başına selam gönderdi. Kavala'ya selam gönderdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yol yürüdüler. Kazanan sen de onlarla berabersin."