'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen

Nur Kulakoğlu, "Oyunculuk geçmişiniz varken konservatuvara neden yönelmek istemediniz?" sorusunu ise, "Bu konuda beni Tomris Oğuzalp çok destekledi aslında. Konservatuar eğitimi almam için çok ısrar etti, hatta sınavlara hazırladı beni birebir. Sanki o anlar başka bir dünyaya aitmiş gibi gelirdi hep. Sette başka bir hayatım vardı, set bitince diğer hayatıma geçiş yapıyordum. Bu arada okulda da akademik olarak başarılı bir öğrenci oldum hep. Tiyatro, şiir gibi etkinliklerde de yer alıyordum. Tam hatırlayamıyorum doğrusu ama sanırım çocuk aklımın biraz karışık olduğu, ne istediğimi tam bilemediğim dönemlerdi" şeklinde yanıtladı.

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"HÂLÂ BENİ TANIYANLAR VAR"



Dizinin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen kendisini hâlâ tanıyanların olduğunu ifade eden oyuncu, "Aradan geçen o kadar zaman, benim herkes gibi geçirdiğim değişim, bana ‘nasıl hala tanıyabiliyorlar?’ sorusunu sıklıkla sorduruyor. Diziyi sosyal platformlardan defalarca izleyip bana mesaj atanların dışında, sosyal hayatımda da enteresan yerlerde tanıyanlara denk gelebiliyorum. Hatta yakın zamanda bir kontrol için hastanedeydim ve birisi yanıma yanaşıp o muyum değil miyim sormaya bile gerek duymadan, diziyi çok sevdiğini ve beni tebrik ettiğini söyledi. Diğer bir şaşırdığım durum da, diziyi şu anki yaşıtlarımdan çok benden 8-10 yaş küçüklerin daha fazla bilmesi ve izlemesi. Sanırım insanlar konu ne kadar acı dolu da olsa, sahnelerde bir gerçeklik hissediyorlar ve bu onları çekiyor. Yıllarca kendi akrabalarımdan bile bana üzülen, ağlayan, Tomris Oğuzalp’e oynadığı kötü karakterden dolayı hakaret eden birçok insan oldu. Hala ciddi bir izleyici kitlesi olduğunu görebiliyorum ancak yine de çocukken tanımayanlara şaşıran ben, artık tanıyanlara şaşırıyorum (Gülüyor)" şeklinde sözlerini sürdürdü.