• UEFA Konferans Ligi kadrosuna ne Samet'i ne bir türlü güvenemediği Müldür'ü yazmadı. Zajc'ını yazdı. Her ama her sene en az 10 maç kaçıran Serdar Aziz ve Mert Hakan'ı yazdı. 'Arka Beşli' kontenjanından Mert ile Serdar'ın sakatlanıp 5-6 hafta olmamaları haber değil artık. Sağlıklı olmaları haber. Böyle olunca sadece 3 Konferans maçında da Fred - Dijku ve Becao dinlenmeye fırsat bulamadı.

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• Ömer Üründül'ün haftalardır süren "fizik kalite düşüyor. Fred ve Tadic bitikler" uyarıları ısrarla görmezden gelindi. Becao hemen hemen her maç son 10-15 dakika olsun oyundan alınıyordu. Belki de ciddi sakatlığı önceden sinyal vermişti. Dr. Ertuğrul Karanlık için Önder Özen 'dünya çapında' diyor. Benim görüşlerine başvurduğum 4 ayrı ortopedist uzman aksi görüşte. Bilemem. Ama sakatlık dönüşlerinin aşırı uzun olduğu (Cengiz-E.Mor-King) görülüyor. Öte yandan Dijku ve Fred de belki de bu mağlubiyetin etkisiyle erkenden döndürülmeye çalışılırsa başka bir sorun da doğurabilir. Sağlık ekibini bilmem ama fizik ekiplerinin kalitesinin uluslararası rekabetten uzak olduğu net. Bu konuda 'takviye' düşüncesi İsmail Hocam'ın aklında olmadı.