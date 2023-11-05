Serdar Ali Çelikler yazdı: Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe ve teknik direktör İsmail Kartal'ın performansını değerlendirdi
İsmail Kartal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında "Suçlu benim" dese de, hakeme falan yüklenmek yerine hatalardan dem vursa da mağlubiyete 'yol kazası' yorumunu yaptı.
Eğer bu açıklama o an için söylenmesi gereken, 'cümle içinde bir kullanım' ise sorun yok. Eğer İsmail Kartal'ın inancını ifade ediyorsa eyvah! Trabzonspor mağlubiyetinin en önemli sebebi takımdaki önemli eksikliklerdi kabul. Ama bunda da İsmail Hoca'nın sezon başı planlama hataları etkenlerden biriydi. Gelin en iyisi tek tek bakalım:
• İsmail Hoca, başkanının hızına ayak uydurma döneminde ısrarla Zajc ve Crespo dedi. Özellikle Zajc için kendini yırttı. 'Daha iyisi olsun'u isteyemedi.
• UEFA Konferans Ligi kadrosuna ne Samet'i ne bir türlü güvenemediği Müldür'ü yazmadı. Zajc'ını yazdı. Her ama her sene en az 10 maç kaçıran Serdar Aziz ve Mert Hakan'ı yazdı. 'Arka Beşli' kontenjanından Mert ile Serdar'ın sakatlanıp 5-6 hafta olmamaları haber değil artık. Sağlıklı olmaları haber. Böyle olunca sadece 3 Konferans maçında da Fred - Dijku ve Becao dinlenmeye fırsat bulamadı.
• Ömer Üründül'ün haftalardır süren "fizik kalite düşüyor. Fred ve Tadic bitikler" uyarıları ısrarla görmezden gelindi. Becao hemen hemen her maç son 10-15 dakika olsun oyundan alınıyordu. Belki de ciddi sakatlığı önceden sinyal vermişti. Dr. Ertuğrul Karanlık için Önder Özen 'dünya çapında' diyor. Benim görüşlerine başvurduğum 4 ayrı ortopedist uzman aksi görüşte. Bilemem. Ama sakatlık dönüşlerinin aşırı uzun olduğu (Cengiz-E.Mor-King) görülüyor. Öte yandan Dijku ve Fred de belki de bu mağlubiyetin etkisiyle erkenden döndürülmeye çalışılırsa başka bir sorun da doğurabilir. Sağlık ekibini bilmem ama fizik ekiplerinin kalitesinin uluslararası rekabetten uzak olduğu net. Bu konuda 'takviye' düşüncesi İsmail Hocam'ın aklında olmadı.
• Gelelim Trabzon maçına. Aslında Ludogorets ve Pendik maçında sinyal verilmiş, sağa sola koşturulan; uzun topla geriye ittirilen F.Bahçe edilgen kalmıştı. Her iki ekibin kalitesi sonuca yetmemişti.
• Gerçekleri kabul etmek, iyileşme yolundaki ilk adımdır. Trabzonspor tam 5 gol attı. Ana planı ile attı, (1. gol); kornerden attı (sayılmayan 2. gol) dönen topa şut ile attı, (Berat) geçiş hücumu ile attı, (Pepe) ve nihayet kontradan attı (Enis'in sayılmayan golü) yani atılabilecek hemen her türlü golü attı. Çünkü Fenerbahçe teknik ekibinin bir "fikri" yoktu. Belledikleri plan akamete uğradığında paralize oldular. 74 dakika boyunca oyuncu dahi değiştiremediler. Onuachu, yani Samet'in eleştirilme sebebi oyundan çıkmışken Samet'i çıkarıp İsmail'i stopere çekip hem o maçta hem de sonraki maçta takımı İsmail'siz bıraktılar.
• Olabilir, bir takım her hattıyla dökülebilir. Teknik ekip zorlanabilir. O gün için yanlış kararlar da vermiş olabilir lakin hocası, kenardaki liderinin dağılması, adeta 'demirlemesi'; hiç bir reaksiyon verememesi, mağlubiyeti öylece seyretmesi kabul edilemez. Asıl felaket budur. Liderlik gösterilememesidir. 74'e kadar değişiklik yapılması için kendisini zorlamayan ekibin de yeterliliği sorgulanır.
Özetle yol kazası değil, fikirsizlik ve paralize olmaktır bu mağlubiyetin gerekçesi. Eksiklikler önemli bir gerekçedir kabul, ama onun da sebebi sezon başı planlamanın bazı hatalarıdır. "Alacağız" deyip alınmayan atletik 6 numaranın da eksikliğidir. En zayıf halka kadar güçlü olunduğunun unutulmasıdır.
Enseyi karartmaya gerek yok. Transferdeki bir iki eksiklik ligin devre arasında giderilir. İsmail Kartal da bir B planı mutlaka bulur. Kartal değerli ve yetenekli bir hocadır. Lakin liderlik yetisi eğer varsa göstermesinin zamanıdır. Ekibindeki eksiklikleri tespit edip giderme yolunda adımlar atmaktan çekinmemelidir. Kendine güvenini kaybetmeden, hatta artırarak yola devam etmeli, 'liderlik'in bu işin yüzde 70'i olduğunu hiç unutmamalıdır.