Boğaz'ın incisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 50 yaşında

10 Şurada Paylaş!







1957'DE İHALEYE ÇIKARILDI

• Alman Krupp Şirketi ise 1951’de, İTÜ’de ders vermekte olan mimar Paul Bonatz’a köprü etüdü yaptırdı. Çalışmaya göre; yapılacak köprü için en uygun mekân, bugünkü köprünün de bulunduğu yer olan Ortaköy ile Beylerbeyi arasıydı. Krupp Şirketi, bu etüde göre bir proje hazırladı. 1953’te Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Demiryolları ve Limanları İnşaat Reisliği, Yapı ve İmar İşleri Reisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Boğaz’a köprü veya geçit yapılmasıyla ilgili çalışmalar yaptı.

11 Şurada Paylaş!







Heyet, söz konusu işin pek çok ciddi boyutu olması nedeniyle çalışmanın uzman bir şirket tarafından yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz 1955’te imzaladığı bir sözleşmeyle bu işi, ABD’li De Leuw, Cather and Company Firması’na verdi. Şirket, hazırladığı raporu Mayıs 1956’da yayımladı. Bu rapora göre de Ortaköy ve Beylerbeyi arası, yapılacak asma köprü için en ideal yerdi. 13 Eylül 1957’de, TBMM’den geçen bir kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Boğaz’a köprü yapılmasıyla ilgili olarak müşavir firma seçme yetkisi verildi ve iş için ihaleye çıkıldı. 24 Ekim 1957’de ihaleyi kazanan ABD’li D. B. Steinmann Consulting Engineers adlı kuruluşla sözleşme imzalandı. Firma, hazırlamış olduğu proje ve teknik şartnameleri 1960 yılı başlarında ihalesi yapılmak üzere yetkililere teslim etti. Aynı dönemde Alman Dyckerhoff und Widmann şirketi de farklı bir projeyle, Kuzguncuk ile Yıldız arasında germe bant beton sistemiyle yapılacak bir köprü çalışması önerdi. Ancak teklifleri asma köprünün Boğaz’a daha çok güzellik katacağı düşüncesiyle reddedildi ve köprünün D. B. Steinmann Firması’nın hazırladığı projeye göre yapılmasına karar verildi.