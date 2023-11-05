CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesinin ardından bugün de Parti Meclisi üyeleri belli olacak. Buna göre genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayının bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

AA'da yer alan habere göre Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonundaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.

1366 DELEGE OY KULLANACAK Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek. REKLAM

YDK ÜYELERİ DE SEÇİLECEK Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 16.00'ya kadar Kurultay Divanınca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Haberi Görüntüle Koltuğunu kaybeden genel başkan Haberi Görüntüle Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı Haberi Görüntüle