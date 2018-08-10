Chongqing Lifan - Shandong Luneng düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Chongqing Lifan ile Shandong Luneng, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Chongqing Lifan 15 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Shandong Luneng 32 puanda ve 2. sırada. Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shandong Luneng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chongqing Lifan kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chongqing Lifan son hafta oynanan Shenzhen Phoenix maçında 0-2 yenildi.

Shandong Luneng, Hebei Zhongji karşılaşmaında 5-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Chongqing Lifan, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Shandong Luneng, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shandong Luneng 13 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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