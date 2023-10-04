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        Haberler Ekonomi Turizm Günübirlik kiralamaya komşu şartı! - Turizm Haberleri

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!

        Günübirlik kiralanan konutların ticari işletme olarak resmileştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Habertürk, yapılacak düzenlemeyle günübirlik kiralama yapılan konutların ticari işletme sayılarak belge alma şartı getirilmesinin gündeme geldiğini duyurmuştu. Kat mülkiyeti kanununa göre işyeri olarak sayılacak bu tip yerlerin açılabilmesi için konutun bulunduğu apartman sakinlerinden yazılı izin alınması gerekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:29
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        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
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        Turizmde 'günübirlik' kiralama modeliyle konaklayanların sayısının bir hayli yükselmesinin ardından bakanlık bununla ilgili çalışmalara başlamıştı. Habertürk, turizm sektöründen aldığı bilgilerle; bu konuda çözüm olarak günübirlik kiralanan konutların resmileştirilerek ticari hale getirileceğini duyurmuştu.

        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        'Basit Konaklama Belgesi' alma ve şirket kurma zorunluğunun getirilmesi beklenen bu tip konutlar bir dizi şarta tabii tutulacak. Bu konutlar ticari işletme olarak sayılacağı için Kat mülkiyeti kanununa göre apartman sakinlerinden muvafakatname alınması gerekecek. Apartman sakinleri yazılı onay vermezse konutlar 'günübirlik' olarak kiralanamayacak.

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        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı

        Turizm sektörü tarafından haksız rekabet olarak görülen bu tip kiralamaların, konut kiralarını da artırdığı düşünülüyor. Dünyanın birçok yerinde bu konuda yasaklamalar gelirken, son olarak İtalya'nın turizm merkezlerinden Floransa'da kira fiyatlarının artması nedeniyle Airbnb gibi platformlar aracılığıyla yapılan kısa süreli kiralamaya yasak getirildi.

        BAKAN ERSOY DA ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, günübirlik kiralanan evlerle ilgili çalışma yapıldığını aktarmıştı. Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi.

        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor

        Günübirlik konutlarla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclisin gündemine taşınması bekleniyor.

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