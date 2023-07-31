Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu! Günübirlik kiralamalara özel mevzuat geliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralanan evlere yönelik bakanlık tarafından yeni bir çalışma yapıldığını bildirdi. Turizmde ilk 6 ayda elde edilen sonuçların değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınabilecek. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi. Bakanlık olarak bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Dünyadaki gibi biz de bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" bilgisini paylaştı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

Turizmde ilk 6 aylık rakamları İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak-Haziran döneminde turizm gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 21 milyar 734 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında ziyaretçi sayısında ise yüzde 17.5 oranında artış yaşandı ve 22 milyon 945 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Yılın ilk 6 ayında ortalama kalış süresinde ise yüzde 5.7 azalma meydana geldi. Buna göre, 2022'nin ilk 6 ayında ortalama kalış süresi 10.5 gece iken, bu rakam 2023'ün ilk 6 ayında ise 9.9 gece olarak ölçüldü.

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Bu dönemde kalış süresindeki gerilemeye rağmen kişi başı gecelik harcamadaki artış ise dikkat çekti. Ocak-Haziran döneminde kişi başı harcama yüzde 11.9 arttı ve 99.9 dolara çıktı.

Bakan Ersoy, ilk 6 aylık rakamların açıklandığı toplantıda turizmdeki güncel gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye tarihinde yılın ilk 6 ayında en yoğun turist girişi ve en çok turizm geliri elde edildiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk yarıda rekor kırdık ikinci yarıda da rekor kıracağız gibi görünüyor. Bu sonuçların deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen elde edilmesi önemli. Bu yıl için turizm gelirlerinde 56 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk, bu yüzde 20.5 oranında artışa tekabül ediyor. Fakat, ilk 6 ayda beklentilerin ötesinde bir gelir artışı elde edildi. Bizim için kişi başı gelirden çok, kişi başı gecelik gelir daha önemli. 2017’de kişi başı gecelik gelir 62 dolara kadar düşmüştü, bu rakam artık 100 dolar seviyesine geldi" dedi.

GÜNÜBİRLİK KİRALAMAYA ÖZEL MEVZUAT

Günübirlik kiralanan evlere yönelik bakanlık tarafından yeni bir çalışma yapıldığını da aktaran Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi.

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Bakanlık olarak bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını kaydeden Ersoy, "Dünyadaki gibi bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

'ÜST SEGMENT OTELLERDE DOLULUK ORANI AZALDI'

Üst segment otellerde doluluk oranlarının beklentilerin altında kaldığına da değinen Bakan Ersoy, "Bunda deprem sürecinin erken rezervasyon dönemine denk gelmesi, iklim değişikliği, Rusların ve Ukraynalıların konut sahibi olarak bu konutları kiralamaya başlaması, yurt dışı piyasalardaki resesyon ve alım gücünün azalması etkili oldu. Tüm bunlar kalma sürelerini azalttı ve üst segment otellerdeki doluluk oranlarına olumsuz yansıdı" şeklinde konuştu.

Bu durumu tersine çevirmek için çalışmalar yapıldığını kaydeden Ersoy, "Önceliğimiz pazar çeşitliliği, farklı kaynak pazarlar ve ürün çeşitlendirmesi çalışmaları yapıyoruz. Son yıllarda 200 farklı ülkede Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor. THY ile birlikte uzak destinasyonlara yöneliyoruz. Asya ve Amerika ülkelerinden turist getirmek üzere çalışmalara başladık" dedi.

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AYASOFYA DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın restorasyona alınacağını da açıkladı.

Bu konuda ile ilgili bir bilim kurulu oluşturulduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Depreme karşı güçlendirme ile ilgili ikinci aşamaya geçilecek, bu çalışmalar sırasında ziyaret ve ibadete açık olacak. Bu çalışmalar on yıllarca boyunca devam edecek, Ayasofya'nın eski bir yapı olmasından dolayı, bir noktada restorasyon bitse bile başka bir noktada restorasyon yeniden başlamak durumunda. Ayasofya konusunda bütçe kısıtımız yok, gereken ne ise onu yapacağız" mesajını verdi.

İZMİR VE BODRUM DA MICHELIN LİSTESİNE GİRİYOR

Bakan Ersoy, Türkiye'nin Michelin rehberine girmesinin etkilerine de değinerek, "Michelin yıldızlı restoranlara yurt dışından çok yoğun ilgi var. Ben bile yer bulmakta zorluk çekiyorum, aylar öncesinden rezervasyon gerekli" dedi.

Michelin rehberinin İstanbul ile başladığını kaydeden Ersoy, listenin kapsamının genişleyeceğini de duyurdu.

Bakan Ersoy, "Geçen hafta İzmir ve Bodrum’un da listeye bu yıl dahil edileceği açıklandı. 9 Kasım'da lansman yapılacak ve Çeşme, Alaçatı, İzmir ve Bodrum'daki yıldız alan restoranlar açıklanacak" bilgisini paylaştı.

YENİKAPI'DA KRUVAZİYER LİMANI İNŞA EDİLECEK

Bakan Ersoy, son dönemde kruvaziyer turizminde yaşanan artışın yeni bir liman ihtiyacı yarattığını da anlatarak, bu konuda çalışmaların başladığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Yenikapı'da yeni bir kruvaziyer limanı inşası için çalışmalar yapılıyor, yakında bunun için ihale süreci başlayacak. Son dönemde İstanbul'a gelen gemi sayısında önemli bir artış var, dolayısı ile İstanbul'da ikinci bir liman ihtiyacı doğdu" dedi.