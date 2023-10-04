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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında! - Kocaeli haberleri

        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!

        Kocaeli'nde, dün gece ilaçlama firmasına ait depoda meydana gelen kimyasal patlamanın ardından, 43 daire sakini tedbir amaçlı olayın yaşandığı binadan tahliye edildi. İş yerinde meydana gelen alüminyum fosfit patlaması ve çıkan yangın ile ilgili olarak sorumlu görülen 2 mühendis ve 2 işçi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:43
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        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Bağdat Caddesi'nde, gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposu olarak kullanılan bir binanın 2'nci katında, dün saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi.

        ALÜMİNYUM FOSFİT PATLADI

        İhbar sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, suyla tepkimeye giren alüminyum fosfitin patladığı ortaya çıktı.

        ÖZEL EKİP YANGINA MÜDAHALE ETTİ

        Kimyasal patlama nedeniyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken; sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gidip, bilgi aldı.

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        TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE YAPILDI

        Patlamaya ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Körfez İlçesi Bağdat Caddesi'nde bir ilaçlama firmasının faaliyeti sırasında 03.10.2023 günü 23.11 de gaz salınımı meydana gelmiştir. Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir.

        Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi.

        4 KİŞİ GÖZALTINDA

        Meydana gelen alüminyum fosfit patlaması ve çıkan yangın ile ilgili olarak sorumlu görülen 2 mühendis ve 2 işçi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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        PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

        AFAD ekipleri, patlamanın yaşandığı caddeye gelerek incelemeler yaptı. Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu iş yerinin yakınında bulunan binaların camlarının kırıldığı görüldü. Patlamayla birlikte çıkan gazın kanalizasyon ve su gider hattından sokağa ve dairelere yayıldığı öğrenildi.

        Yapılan ölçümlerde kimyasal gaz değerlerinin düştüğü ve zarar verici boyutta olmadığı belirtildi. Dairelerine girmek isteyen vatandaşlar, sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair belge imzaladıktan sonra evlerine girdi. Olayın yaşandığı binaya ise girişlere izin verilmedi.

        RUHSAT BAŞVURUSU SONUÇLANMAMIŞ

        Öte yandan iş yerinin ruhsat için belediye ve Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı, ancak başvuru sürecinin sonuçlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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