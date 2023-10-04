Enflasyon tahminlerine göre ocak ayında maaş zammı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Enflasyon tahminlerine göre ocak ayında maaş zammı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Enflasyon tahminlerine göre ocak ayında maaş zammı ne olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75 olarak açıkladı. Üç aylık enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Orta Vadeli Program ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı ve maaş zamlarını hesapladı

TÜİK’in verilerine göre, enflasyon eylül ayında yüzde 4.75 oldu. Dokuz aylık enflasyon yüzde 49.86 olurken, eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 61.53 olarak gerçekleşti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam enflasyon yüzde 25.11 olarak hesaplandı.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için üç aylık dönemde yüzde 25.11 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 oranında zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Memur ve emekli memur maaşlarına temmuz ayında yapılan toplu sözleşme zammı yüzde 6 olduğu için bu oranı aşan enflasyon farkı uygulanacak. Buna göre, üç aylık dönemde memur ve emekli memur maaşları için yüzde 18.03 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

REKLAM

YIL SONU ENFLASYONU NE OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 27 Temmuz 2023 tarihinde açıkladığı enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 – 62 aralığı olarak tahmin edildi. Para Politikası Kurulu’nun 24 Ağustos ve 21 Eylül 2023 tarihinde aldığı faiz artırımına ilişkin kararlarında ise enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği belirtildi.

Orta Vadeli Program’da 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak öngörüldü. Merkez Bankası’nın yayımladığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 67.22 olarak tahmin edildi.

OVP’deki yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için yılın son üç ayındaki toplam enflasyonun yüzde 10.10’da kalması gerekiyor. Piyasa katılımcılarının beklentileri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 67.22 olabilmesi için de üç aylık dönemdeki toplam enflasyonun yüzde 11.59’u aşmaması gerekiyor.

REKLAM

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Para Politikası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 62 düzeyinde kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 35.26’lık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 46.74 oranında artacak.

Enflasyon Orta Vadeli Program tahminleri doğrultusunda yüzde 65 olursa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.76, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 53.81 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.22 oranında gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 31.72, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 51.48 oranında zam yapılması gerekecek.

REKLAM

Memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

Enflasyon senaryolarına göre ocak ayı maaş zamları (Yüzde) Merkez Bankası PPK Orta Vadeli Program Piyasa Katılımcıları Anketi 2023 yıl sonu enflasyonu 62,00 65,00 67,22 SSK ve BAĞ-KUR'lunun enflasyon farkı 35,26 37,76 39,62 Memur ve emekli memurların enflasyon farkı 27,60 33,75 31,72 Memur ve emekli memurların maaş zammı 46,74 53,81 51,48

EMEKLİYE REFAH ZAMMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söylemişti. Erdoğan, “Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız” dedi.

Erdoğan söz konusu açıklamada düzenlemenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin soru üzerine de “Fazla uzamaz. En kısa zamanda. 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz” karşılığını vermişti.

Emeklilere ilave zamma ilişkin düzenlemenin ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde gerçekleştirilmesini bekliyorum.