Fenerbahçeli Dusan Tadic'e sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri olan Dusan Tadic, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri boşa çıkarmadı.
Sırp hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 35 yaşındaki futbolcu için ülkesi Sırbistan'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
Vojvodina Kulübü Başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyururken, eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.
Zbiljic, yaptığı açıklamada, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.