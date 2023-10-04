Manchester United galibiyeti sonrası Galatasaray'a dev gelir!

Galatasaray’ın henüz 4 maçının daha olduğu düşünülünce elde edilecek puanlarla birlikte bu gelirin katlanması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon Euro, yani güncel kurdan karşılığı 81 milyon lira. Bu meblağ, Süper Lig’de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33'ünü kazanmasıyla alacağı prime eşdeğer.

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TOPLAM GELİR 30 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.