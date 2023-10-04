Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında: 30 yıl sonra cehennemi United buldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında: 30 yıl sonra cehennemi United buldu

        Galatasaray'ın Old Trafford'da Manchester United'a karşı elde ettiği 3-2'lik zafer, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın performansını öven Ada basını, başta kaleci Andre Onana olmak üzere Manchester United'ı ise ağır şekilde eleştirdi.

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 04.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesi Ada basınında manşetlere çıktı. İngilizler, Old Trafford'dan zaferle ayrılan sarı-kırmızılıları överken, Manchester United ise eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Ada basınında öne çıkan manşetler...

        2

        Daily Mail: Kaleci Andre Onana’nın feci bir hatasının ardından Casemiro’nun atılması United’ı oyundan düşürdü. Kaçan penaltıya rağmen Mauro İcardi galibiyeti getirdi... Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.

        3

        Daily Star: Onana'nın hatası sonrası Casemiro'nun atılmasıyla kaotik bir yenilgiye uğrayan ManU dibe vurdu.

        4

        Daily Telegraph: Manchester United'ın kendini sabote etmesi Erik Ten Hag'ı krize soktu. Hollandalı teknik adamın kulübü dağılıyor...

        5

        Football365: Icardi, ve Zaha'nın ağları sarstığı maçta 10 kişilik Kırmızı Şeytanlar 5 golllü muazzam Şampiyonlar Ligi maçında ağır bir yenilgi aldı.

        6

        Independent: Manchester United için tam anlamıyla kâbus dolu bir gece oldu.. Erik Ten Hag ve futbolcular kendi yarattıkları umutsuz karmaşanın derinliklerinde. Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da.

        7

        Daily Mirror: Kırmızı Şeytanlar bir başka Andre Onana hatasıyla çökmeye devam ediyor. Galatasaray yenilgisiyle bu işte iyice ustalaştılar!

        8

        The Guardian: Casemiro'nun kırmızısı ve Galatasaray galibiyetinin ardından ManU'nun acısı devam ediyor.

        9

        The Sun: Hojlund’un iki golüne rağmen kaleci Andre Onana’nın büyük hatası Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayallerini pamuk ipliğine bağlı hale getirdi.

        10

        The National News: Old Trafford'daki maçta Galatasaray'a 3-2'lik utanç verici bir yenilgiyle boyun eğen Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dibi gördü. ManU turnuvaya erkenden veda edebilir!

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"