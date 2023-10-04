Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında: 30 yıl sonra cehennemi United buldu
Galatasaray'ın Old Trafford'da Manchester United'a karşı elde ettiği 3-2'lik zafer, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın performansını öven Ada basını, başta kaleci Andre Onana olmak üzere Manchester United'ı ise ağır şekilde eleştirdi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesi Ada basınında manşetlere çıktı. İngilizler, Old Trafford'dan zaferle ayrılan sarı-kırmızılıları överken, Manchester United ise eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Ada basınında öne çıkan manşetler...
Daily Mail: Kaleci Andre Onana’nın feci bir hatasının ardından Casemiro’nun atılması United’ı oyundan düşürdü. Kaçan penaltıya rağmen Mauro İcardi galibiyeti getirdi... Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.
Daily Star: Onana'nın hatası sonrası Casemiro'nun atılmasıyla kaotik bir yenilgiye uğrayan ManU dibe vurdu.
Daily Telegraph: Manchester United'ın kendini sabote etmesi Erik Ten Hag'ı krize soktu. Hollandalı teknik adamın kulübü dağılıyor...
Football365: Icardi, ve Zaha'nın ağları sarstığı maçta 10 kişilik Kırmızı Şeytanlar 5 golllü muazzam Şampiyonlar Ligi maçında ağır bir yenilgi aldı.
Independent: Manchester United için tam anlamıyla kâbus dolu bir gece oldu.. Erik Ten Hag ve futbolcular kendi yarattıkları umutsuz karmaşanın derinliklerinde. Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da.
Daily Mirror: Kırmızı Şeytanlar bir başka Andre Onana hatasıyla çökmeye devam ediyor. Galatasaray yenilgisiyle bu işte iyice ustalaştılar!
The Guardian: Casemiro'nun kırmızısı ve Galatasaray galibiyetinin ardından ManU'nun acısı devam ediyor.
The Sun: Hojlund’un iki golüne rağmen kaleci Andre Onana’nın büyük hatası Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayallerini pamuk ipliğine bağlı hale getirdi.