CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin hazırlanan davaname birleştirildi

İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davanamenin, CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davayla birleştirilme talebini değerlendirdi.

Mahkeme, dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine birleştirme talepli hazırlanan davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş, "davalı" olarak yer alıyor.

Davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen il kongresinin seçim sürecinde adaylardan Özgür Çelik'e oy verilmesi için delegeler nezdinde hukuka aykırı vaatlere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilen davanamede, bu kapsamda adı geçen şüpheliler hakkında İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı bildiriliyor.

Davanamede, söz konusu seçimde yapılan usulsüzlüklerin değerlendirilmesi sonucu Başsavcılığa teslim edilen tutanaklar, ihbar dilekçesi ve bir CD incelendiğinde, CHP'nin 2023 Ekim'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar içerdiği görülerek, bu iddialara dair soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

Soruşturma dosyasına giren ses kaydının bilirkişi tarafından incelendiği ifade edilen davanamede, kayıtta CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesinin konuşulduğu bilgisi yer alıyor.

Davanamede, konuşmanın bazı kısımlarında da oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğunu, 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söylediklerinin görüldüğü bildiriliyor.

Bazı delegelerin oğlu ve kardeşlerinin İBB iştiraklerinde işe girdiği belirlendi

Davanamede, tanık olarak beyanı alınan Tolgahan Erdoğan'ın, Ümraniye'den il delegesi Aydın Karaarslan'ın oğlu ile il delegesi Tülay Yavuz'un kardeşlerinin Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında işe alındığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırmada, Karaarslan'ın oğlunun Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki KİPTAŞ'ta SGK kaydının olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Yavuz'un kardeşlerinden birinin Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki İSPER'de, diğer kardeşinin de Kasım 2023'ten itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığında SGK kaydının olduğunun tespit edildiği bildirilen davanamede, şunlar kaydediliyor: