TBMM'de, grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bilim ve tıp insanı Prof. Dr. Taner Demirer'e, parti rozeti taktıktan sonra özetle şunları söyledi:

"28 Mayıs 1918'de, bağımsızlığına kavuşan kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunu kutluyorum. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Bir kere daha Cumhuriyet bayramları kutlu olsun diyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gelecekte de Türkiye'yi yönetecek olan partiyiz. Dost ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'nde yeniden yer alması için CHP olarak elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana 36 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. İsrail'in katliamını kınıyorum, tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum. Siyasi akrabalığımız olan partiler tarafından yönetilen Norveç ve İspanya'nın ayrıca İspanya'nın Filistin'i tanıyacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum. REKLAM 11 Temmuz, Bosna'da yaşanan katliamın anma günü olarak kabul edildi. Genel başkan seçildikten sonra ilk olarak Kıbrıs'a ve sonra Bosna'ya gitmiştim. 11 Temmuz'un Türkiye'de de Srebrenitsa katliamının anma günü olarak kabul edilmesi için tüm siyasi partilere de davette bulunuyorum.

Bugün önemli bir tarihin yıldönümü. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına karşı insanların toplumsal duyarlılıkla bir araya gelmesiyle başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir. 90 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözlerini kaybetmiştir Gezi eylemlerinde. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir.

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede de söyledim. Hak ihlali vardır ve arkadaşlarımızın içerde tutulması Anayasa'nın ihlalidir. Ailelerine yaşatılan büyük bir travmadır. Sayın Erdoğan'a da ilettiğim belgeyi buradan da paylaşmak isterim. Taksim Dayanışması; Erdoğan ülkeye gelmesin, ülkeyi Gezi yönetsin demedi. AKM yıkılmasın, yerine AVM yapılmasın dedi. Ağaçlar kesilmesin, gaz bombası silah gibi kullanılmasın. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın gibi 7 talep iletildi. Bunu basına da açıkladılar. Sayın Bahçeli, o günlerde, toplumun hassasiyetlerini Erdoğan'ın gözetmediğini söylüyordu. Bugün ikisi de çıkmış kalkışma diyorlar.

Tayfun Kahraman, çatışma olmadan bu eylemin bitmesi için çaba gösteren isimdir. Bu esaret son bulmalıdır. Erzincan'da, 13 Şubat'ta, 9 vatandaşımız İliç'te altın madenindeki toprak kaymasında hayatını kaybetti. 4'ü bulundu, 5'ini arama çalışması sürüyor. Murat Kurum benim belgelerde imzam yok diyordu. ÇED olumlu kararını veren yetkililerin asli kusurlu olduğuna karar verildi. 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunda, bakanın oluruyla, Murat Kurum'un imzasıyla verilmiştir. Uyarı sistemlerinin yetersizliği, heyelan riskine karşı acil eylem planı olmadığı 13 Şubat 2024'te de sahadaki personelin uzaklaştırılmaması asli kusurdur kararı veriliyor.

Biz bir arada oldukça, tüm toplum yüzünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüyor. Esnafın sesini duymaya davet ediyorum. Vergi kaçıranı görmek için WhatsApp'tan yapılacak ihbara mı ihtiyaç vardır. Sayın Erdoğan dünkü konuşmasında dünyadaki servet eşitsizliğini ifade etmiş. Geçtiğimiz yıl 1.2 Trilyon lira kur korumalı mevduatla, param var diyene 'dolar alma, faize koy' dediler. 'Faizden de kur çıkarsa da farkını ödeyeceğiz oradan da kazanırsın' dediler. Nereden ödeyeceksiniz? 'Fakirden, emekçiden alıp farkı ödeyeceğim' dediler. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmedi. Kur korumalı mevduatı kim çıkardıysa, kul hakkını yiyenler de onlardır.

Mayısın sonu geldi buğdayın fiyatı açıklanmıyor. Üretici zararına satıyor. Buğday için en az kilo başı 15 TL olarak açıklanmalıdır. Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır. Özellikle sabah evden çıkanlar için bu bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hayvanları katletme niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020'de de bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk ve hayvan haklarının korunması üzerine komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap çok net. Popülasyonun düşürülmesi için uyutma, öldürme yazmıyor ve bunun altında AK Parti'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması yazıyor. Bu fonla kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapılsın, bakım evleri açılsın deniyor. 2002'den beri parmağını kıpırdatmayanlar, belediyeler para harcamasın diyerek, toptan öldürelim diyorlar.