CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği açıklandı
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre 31 Mart yerel seçimler sonrası bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarınki durağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.
TBMM'DEKİ MAKAMINDA ZİYARET EDECEK
CHP Lideri Özel, partisinin grup toplantısı öncesinde, MHP Lideri Bahçeli'yi saat 12.00'de TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Özel, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edecek. Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti Genel Merkezi'nde ziyarette bulunmuştu.