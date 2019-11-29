AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıları üçer aylık periyotlarla sürdüreceklerini, Şubat, Mart aylarında belediye başkanlarıyla yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, belli sürelerle kendi aralarında toplandığını, bunu il belediye başkanlarının da yapmaya başladığını anlatan Torun, diğer belediye başkanlarıyla da zaman zaman bölge toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

CHP'li belediye başkanlarının performansını ölçüp ölçmediklerine yönelik bir soru üzerine Torun, 100'e yakın belediyenin bütçe performanslarını ölçtüklerini, bunun gelecek marta kadar devam edeceğini bildirdi.

Torun, bu süre içinde 1 yıllık raporlarını hazırlamış olacaklarını, bazılarının ise 6 aylık değerlendirmelerini yaptıklarını dile getirdi.

Saha araştırmaları yaptıklarını ve bunun gelecek hafta biteceğini ifade eden Torun, "Şu anda sahadayız. Kamuoyu yoklaması ve kantitatif (istatiksel) araştırma yapıyoruz. Bu süreç içinde yaptıkları hizmetleri değerlendirdik, bize gelen şikayetleri değerlendirdik" dedi.

BELEDİYELERE FON SAĞLAMA ÇALIŞMALARI

CHP'de fon araştırma ve geliştirme birimlerinin olduğuna işaret eden Torun, bu birim üzerinden şu anda 11 belediyeye proje yaptıklarını, ulusal ve uluslararası fonlara başvurduklarını söyledi.

Torun, Ocak itibarıyla bölge toplantılarıyla CHP'li belediyeleri inceleyerek, 2020 yılında oluşturulmuş fonlara, kaynaklara nasıl ulaşabileceklerinin, hangi projeyi yapabileceklerinin çalışmasını yapacaklarını bildirdi.

Torun, Genel Merkez nezdinde kurdukları proje ekibiyle birlikte 16 belediyede pilot çalışma yaptıklarını, şu anda 11 belediyeye fon sağlamak üzere olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşından itibaren de bölge toplantılarıyla bütün belediyelerimizin avantajlı ve dezavantajlı sürecine göre projeler üreteceğiz. Uluslararası ölçekte veya ulusal ölçekte, BM'den tutun büyükelçiliklerin fonlarına kadar kalkınma ajanslarından tutun, sivil inisiyatiflerin fonlarına kadar hepsini değerlendireceğiz. Kimi 50 bin avroluk, kimi 100 bin, kimi 200 bin avroluk fonlar. İlçe ve belde belediyelerine yönelik bunlar. AB'den fonları artırmak adına lobi çalışmasını sürdürüyoruz."

BORÇ YÖNETİMİ KONUSUNDA ÖNERİLER

Özellikle AK Parti'den aldıkları belediyelerde çok ciddi borçlar olduğunu savunan Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bu borçlar inanılmaz boyutlarda, onları kapatmak için mecburen kısa vadeli borçlanma yapılıyor. Bu da sürdürülebilir değil. Bizim kendilerine hesap uzmanlarıyla birlikte sürdürülebilir bir borç yönetimi konusunda önerilerimiz oluyor. Kendileri de değerlendiriyorlar. Borçlanma oldukça yüksek ayrıca kayıt dışı bir çok olaylar olmuş. Şu anda belediyelerimiz onları aşmaya çalışıyorlar. Personel yükleri oldukça fazla, onları bir şekilde stabil hale getirmeye çalışıyorlar. Bir yandan transfer harcamaları önemli. Bu konuda belli sıkıntıları var. Her birine, değerlendirdiğimiz bilanço analizini belediyelere göndereceğiz."