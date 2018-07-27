CHP Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.
"ADAY OLARAK ÖNERİLMEK İSTEYENLERDEN BİRİYİM"
Pekşen, CHP Genel Başkan adaylığı ile ilgili, "CHP'nin adaylık prosedürünü anlatayım. Bizim tüzüğümüzde ayay olunmuyor, aday önerilmek gibi usülümüz var. Ben aday olarak önerilmek isteyenlerden biriyim. Bu yeni bir şey değil uzun zamandan beri CHP'de toplumun beklentilerini karşılayamamak gibi bir algı oluşmaya başlamıştı." dedi.
Pekşen, "21. yüzyılın beklentileri ile CHP'nin devrimci kimliğinin örtüşmesi gerektiğini söylüyorum. Ülkede toplumun her kesiminde, herkesin ülkede bir çıkış beklentisi var. CHP bu kurumsal kimliğini günün beklentileri ile uyumlu hale getiren bir örgütlenme modeli ve programı uygulayarak Türkiye'yi 21. yüzyılda yeniden yapılandırabilir." ifadesini kullandı.
"DİP DALGA CÜMLESİ İLK BENİM İÇİN YAZILDI"
Pekşen, "Dip dalga cümlesini bir gazeteci benimle ilgili yazdı. 'CHP ve Türkiye'de bir dip dalga bekleyin' dedi. Yalnızca bizde değil tüm siyasi hareketlerde Türkiye bir dip dalga beklesin. Türkiye buna gebe. Anayada değişikliği de, bu siyasi yapılanma da meşru değil. Toplum bunu gördüğü için bir arayış içerisinde. Ben CHP'nin kurumsal kimliği ile örtüşen bir adayım. Geçmişim, kariyerim, davranışım bu güne kadar ne yaptıysam tam CHP'nin kurumsal kimliğinin temsil ettiği bir siyaset adamıyım." diye konuştu.
"DEĞİŞİMİ CHP'NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ HALİNE GETİREN KİŞİ BENİM"
Neden İnce'yi desteklemediği ve Kılıçdaroğlu ile yanayana olmadığı yönündeki soruya ilişkin Pekşen, "Genel başkanın da İnce'nin de değişim söylemini haklı karşılıyorum, itirazım yok. Değişim CHP'nin birinci gündemi haline geldi. Değişimi CHP'nin birinci gündemi haline getiren kişi benim. Bu gün CHP'nin Türkiye mevcut durumunu olduğu gibi kabul etmeli. Rejim değişmiştir. Sandıktaki sonuçlar ile değişmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 51 ile değişen anayasaya halkın güveni oluşmaz. 24 Haziran seçimleri demokrasi adına yapılan en vahim seçimdir. Bu seçimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. " dedi.
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