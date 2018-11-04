Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2019 yerel seçimleri öncesi aday patlaması yaşadıklarını belirterek, "Geçmişte aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde bugün en az 2-3 adayla onların arasından seçimi kazanabilecek, başarılı olabilecek adayları tercih etme noktasına geldi” dedi.

İHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Torun, illere gönderilen parti meclis üyeleri ile 81 ilde anket ve ön seçim çalışmaları yaptıklarını aktardı. CHP olarak her yerde adaylarının bulunacağını ifade eden Torun, “CHP, bin 398 belediyede her yerde adayını gösterecek ve eminim en iddialı ve başarılı olacak adaylar ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılacaktır. Geçmişte Doğu ve Güneydoğu’da, aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde bugün en az 2-3 adayla onların arasından seçimi kazanabilecek, başarılı olabilecek adayları tercih etme noktasına geldik" dedi.

ORDU'DAN ADAY OLMAYACAK

Açıklamasının devamında kendisinin yerel seçimlerde aday olmayacağına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ordu'da önümüzdeki seçimde en az 10 belediyenin Cumhuriyet Halk Partili belediye olduğunu hep beraber yaşayacağız. Bizim Altınordu ve diğer ilçelerimizde aday adaylarımız oldukça iddialı, başarılı olabilecek aday adaylarımız var. Mutlaka aralarında bir değerlendirme yaparak ortak akılla seçimimiz kazanabilecek ve başarıyla bu süreci yönetecek olan arkadaşımızı değerlendireceğiz. Benim adaylığım ile ilgili şu anda sorumluluğunu yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Türkiye’de bütün yerel yönetimlerle ilgili belediyeler ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Şuanda benimle ilgili böyle bir konu yok.”

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