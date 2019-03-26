Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Çiftlik Bank’a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi için 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 30 şüphelinin ise 13 yıla kadar hapsi talep edildi.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 48 şüpheli için iddianame hazırlandı.



SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI



2017 başlayan soruşturma, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Bilişim “Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak” suçlarından soruşturma başlatıldı.



SORUŞTURMALAR TEK ELDE TOPLANDI



Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün görüşü dikkate alınarak ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösterip binlerce kişiyi mağdur eden sistemin tek bir dosya üzerinden yürütülmesi görüşü dikkate alındı. Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tek elde toplandı.



KIBRIS’LA YARDIMLAŞMA



Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandı. Suç örgütünün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konuldu. Örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunuldu. Burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konularak, ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.



FİRARİLERİN İADESİ İSTENDİ



Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendi. Türkiye'de bulundukları belirlenen ve henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



ŞÜPHELİLER VE MAĞDURLAR



41 şüphelinin yakalandığı, 11’inin hala tutuklu olduğu iddianamede, 3 bin 762 müşteki bulunuyor. 48 şüpheliden 18 kişi ise örgüt yöneticisi, 23 kişinin örgüt üyesi ve 7 kişinin de örgüte yardım eden konumunda.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN SUÇLARI



Aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260’ar yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



ÖRGÜT ÜYELERİNİN SUÇLARI



Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüpheli hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.



İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.