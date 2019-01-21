Türkiye Mehmet Aydın'ı Çiftlik Bank CEO'su olarak tanıdı. Hakkında başta dolandırıcılık olmak üzere tam 13 farklı suç kaydı var. Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtı. Halen firarda. Türkiye onu genç yaşında yaptığı akıl almaz dolandırıcılık yöntemleriyle tanıdı. Çiftlik kurup yumurta satarak kar payı dağıtacağı iddiasıyla binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın suç geçmişinde sadece dolandırıcılık değil şantaj ve tehdit de çıktı...



YILLAR ÖNCE YARGILANMIŞ



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Mehmet Aydın 4 yıl önce Bursa’da birlikte bahis sitesi açtığı arkadaşına şantaj yapmaktan sanık olduğu ortaya çıktı. 2015 yılında Mehmet Aydın bir bahis sitesi kurdu. Sitede çalışan arkadaşı daha sonra babası için de bir internet sitesi açtı. Buna sinirlenen Mehmet Aydın, arkadaşına şantajda bulundu. Mehmet Aydın bu davada sadece şantaj değil, arkadaşını "tehdit" edip "zorla alıkoymak"tan da sanıktı. Mehmet Aydın'ın o davada verdiği ve herkesi şaşırtan ifadesi ortaya çıktı.



AKILALMAZ SAVUNMA



Mehmet Aydın, zorla görüntülerini kaydedip tehditle, şantaj yaptığı arkadaşını mahkemede "dolandırıcılıkla" suçladı. Hakime, "Birlikte internet sitesi kurduk. sitenin bilgilerini benden çaldı. Sonra başka site açtı. İnsanları dolandırdı. Görüntülerini kaydedip polise verecektim ama veremedim!" dedi. Mahkeme bu savunmaya karşılık ilginç bir karar verdi.

CEZADA "SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ OLUŞTU" ERTELEMESİ



Mahkeme sanıklara 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mehmet Aydın'ın cezası ise ilginç bir gerekçeyle ertelendi. O da şu ki, mahkeme Aydın'ın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirtti.

Halen firardaki Mehmet Aydın'ın mağdur ettiği binlerce kişi ise yakalanmasını bekliyor.