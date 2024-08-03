Cihangir'de 3 kadının darp edildiği iddia edilen meyhane belediye tarafından mühürlendi

Cihangir’de bir eğlence mekanına giden üç kadının yan masadaki kişiler tarafından rahatsız edilince hesabı ödeyerek ayrılmak istediği, çıkan tartışmalar sonrasında ise saldırıya uğradığı iddiası gündem olmuştu. Olayların ardından darp olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında Haberi Görüntüle

BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

Güney, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir.