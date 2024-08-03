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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cihangir'deki lüks meyhanede şoke eden görüntülere sıcak gelişme: 2 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Cihangir'deki lüks meyhanede şoke eden görüntülere sıcak gelişme: 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cihangir'de bir restoranda 3 kadına saldırı olayında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 13, diğerinin 12 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz" dedi

        Giriş: 03.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:45
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        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
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        İstanbul Beyoğlu'nda lüks mekanların bulunduğu Cihangir'de bulunan bir meyhanede cinsel taciz ve darbedildiklerini belirterek şikayetçi olan 3 genç kızın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Şikayet ve ortaya çıkan görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, M.M.D.’nin 13, V.T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya’da şüphelilerin alındığını duyurdu.

        İstanbul'da Karaköy Polis Karakoluna 4 gün önce giden A.İ.K (22), H.E. (20) ve Y.T. (23) adlı genç kız, Beyoğlu'nda eğlenmek için gittikleri meyhanede kabus yaşadıklarını iddia ederek işletme sahibi V.T. ile görevli M.D. adli kişiden şikayetçi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 3 genç kızın şikayet dilekçesinde, işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D. adlı kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunuldu.

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        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Karaköy Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi olan 3 genç kız şikayetlerinde, meyhanede oturdukları sırada yan masadan kendilerine laf atıldığını iddia ederek, görevliye masa değiştirmek istediklerini belirttiler.

        İddiaya göre görevlinin kendilerine “Yan masada sizi beğenmiş. Şampanya ikram etmek istiyor” denildi. Bu teklifi kabul etmeyerek, fazla hesap ödediklerini belirterek mekandan çıkmak istediklerini, ancak işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D.’nin kendilerini darbettiklerini belirtti. Ortaya çıkan bu darp görüntüleri de dosyaya konuldu.

        GÖZALTINA ALINDI

        Bu şikayet üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında meyhanenin işletme sahibi V.T. ile görevli M.M.D. gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler. Olayda herhangi bir laf atma veya yan masadan herhangi bir ikram söz konusu olmadıklarını belirtti.

        SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

        Emniyette haklarında “Kasten yaralama” ve “Cinsel taciz” suçlarından işlem yapılan V.T’nin 12, görevli M.M.D’nin ise 13 suç kaydı ortaya çıktı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli bugün kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

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        EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama geçti. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

        “İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 02.08.2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak;

        Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

        İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.’nin 13, V.T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.

        Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 03.08.2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir.”

        BAKAN YERLİKAYA’DAN DA AÇIKLAMA

        Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da X hesabından paylaşım yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması ve şüphelilerin kelepçeli halini paylaşan Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" ifadelerini kullandı.

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