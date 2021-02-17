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Çin, ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu

Çin, 2020'de ABD'yi geçerek Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin ile AB arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değeri geçen yıl 709 milyar dolara ulaştı.

Çin, ABD'yi geçerek AB'nin en büyük ticaret ortağı oldu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Çin, 2020'de ABD'yi geçerek Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Çin ile AB arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değeri geçen yıl 709 milyar dolara ulaştı.

AB ile ABD arasındaki ticaret ise 671 milyar dolarda kaldı.

2020'nin ilk çeyreğinde koronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisi daralma kaydetse de, daha sonra toparlandı. Bunda AB'den talep artışı da etkili oldu.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında sadece Çin 2020'de büyüme kaydetti.

Koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıktı, ancak ikinci dalgadan Batı ülkeleri kadar ağır etkilenip sıkı karantina tedbirleri almak zorunda kalmadı.

Çin, Avrupa'dan otomobil ve lüks mallar satın aldı ve Avrupa pazarının sağlık ekipmanı ve elektronik ürünlere talep artışından faydalandı.

AB İstatistik ofisi Eurostat'a göre, 2020'de Çin AB'nin ana ticaret ortağı oldu. Bunda, ithalattaki yüzde 5,6 ve ihracattaki yüzde 2,2'lik artış rol oynadı.

Eurostat verileri, AB ile Çin arasındaki ticaret açığının da Çin lehine artmaya devam ettiğini ve 199 milyar dolardan 219 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

AB'nin ABD ve İngiltere ile ticareti geriliyor

ABD ve İngiltere, AB'nin en büyük ihracat pazarları olmaya devam ediyor. Ancak her iki ülkeyle ticarette ciddi bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Eurostat verilerine göre, AB'nin ABD'den ithalatı yüzde 13,2, ihracatı ise yüzde 8,2 daraldı.

Bunda, ABD ile AB arasında çelik, Fransız konyağı ve Amerikan Harley-Davidson motosikletleri gibi bazı ürünlerde gümrük vergilerinin karşılıklı artırılması etkili oldu.

2020'de AB ile ABD arasındaki ticaret hacmi 671 milyar dolar oldu. 2019'da ise bu rakam 746 milyar dolardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ile ticaret konusundaki politikaları henüz netlik kazanmadı.

Ancak AB ve Çin ekonomik bağlarını karşılıklı olarak güçlendirmeye çalışıyor. Taraflar, Avrupa şirketlerinin Çin pazarına girişini kolaylaştıracak yatırım anlaşmaları üzerinde çalışılıyor.

Uzmanlar, küresel ticaretin 2021'de canlanmasını öngörüyor.

Londra merkezli uluslararası analiz şirketi IHS Markit, küresel ticaret hacminin geçen yıl yüzde 13,5 daraldığını tahmin ediyor; bu yıl ise ticaret hacminin yüzde 7,6 artmasını bekliyor.

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