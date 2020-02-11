Bu caminin minaresinde 12 bin parça çini var

HABERTURK.COM

Çin, uydu resimlerindeki dev koronavirüs örtüsünden ötürü suçlandı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, karantinaya alınan Wuhan ve Chongqing'den yükselen kükürt dioksit seviyelerinin, krematoryumlarda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden geniş kitlelere işaret ettiği iddia edildi.

YÜKSEK KÜKÜRT DİOKSİT SEVİYELERİ ENDİŞEYE YOL AÇTI

Uydu görüntüleri, koronavirüs salgınının merkez üssü olan Wuhan çevresindeki kükürt dioksit (SO2) seviyesinin endişe verici seviyelerde olduğu tespit edildi. Karantina altında olan Chongqing kentinin de yüksek kükürt dioksit seviyelerine sahip olduğu aktarıldı.

Bilim insanları, bunun yalnızca cesetler ve tıbbi atıklar yakıldığında ortaya çıkacağını iddia etti. Uydu görüntülerini inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntülerin çok sayıda kişinin cesedinin yakıldığının kesin bir işareti olduğuna inandığını dile getirdi.

Çek merkezli hava durumu servisi Windy.com'da yer alan bir harita, hafta sonu boyunca Wuhan'daki kükürt dioksit seviyelerinin metreküp başına 1.350 mikrogram olduğunu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü ise güvenli dozajın metreküp başına 500 mikrogram olduğunu vurguladı.

Ancak kükürt dioksit bulutunun koronavirüs kurbanlarına ait olduğu bilgisinin kesin olmadığı bildirildi. Pekin ve Şangay gibi karantina altında olmayan bölgelerde de bugün kükürt dioksitin yüksek seviyelere ulaştığı aktarıldı.