Çin'den Japonya'ya seyahat uyarısı

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon liderin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliğine ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya gitmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda bu ülkede bulunan vatandaşlara yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri ve kendilerini koruma önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan ülkenin en büyük üç hava yolu şirketi, Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından, Japonya'ya bilet alan Çin vatandaşlarına, uçuşlarını iptal etmek istedikleri takdirde para iadesi yapılacağını bildirdi.

Air China, China Southern ve China Eastern, yaptıkları ayrı açıklamalarda, para iadesinin yıl sonuna kadar rezerve edilmiş uçuşlar için geçerli olacağını kaydetti.

JAPONYA'DAN TEPKİ

Japonya, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma uyarısında bulunan Çin'e tepki gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'e "uygun adımlar" atma çağrısında bulundu ve iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Pekin yönetiminin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı üzerine Çin'e itirazlarını ilettiklerini belirten Kihara, "Hükümetler arasındaki görüş ayrılıkları, çok katmanlı iletişimi daha da gerekli kılıyor." ifadesini kullandı. Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti. Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor. Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.