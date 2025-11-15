Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'den Japonya'ya seyahat uyarısı | Dış Haberler

        Çin'den Japonya'ya seyahat uyarısı

        Pekin, yaşanan gerilim sonrası Çin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den Japonya'ya seyahat uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon liderin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliğine ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

        Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya gitmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda bu ülkede bulunan vatandaşlara yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri ve kendilerini koruma önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        REKLAM

        Öte yandan ülkenin en büyük üç hava yolu şirketi, Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından, Japonya'ya bilet alan Çin vatandaşlarına, uçuşlarını iptal etmek istedikleri takdirde para iadesi yapılacağını bildirdi.

        Air China, China Southern ve China Eastern, yaptıkları ayrı açıklamalarda, para iadesinin yıl sonuna kadar rezerve edilmiş uçuşlar için geçerli olacağını kaydetti.

        JAPONYA'DAN TEPKİ

        Japonya, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınma uyarısında bulunan Çin'e tepki gösterdi.

        Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'e "uygun adımlar" atma çağrısında bulundu ve iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

        Pekin yönetiminin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı üzerine Çin'e itirazlarını ilettiklerini belirten Kihara, "Hükümetler arasındaki görüş ayrılıkları, çok katmanlı iletişimi daha da gerekli kılıyor." ifadesini kullandı.

        Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

        Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

        Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

        Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

        Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

        Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

        Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den