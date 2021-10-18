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2021'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.9 genişleyen Çin ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 ile yüzde 5.2 olan piyasa beklentisinin altında bir büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ilk üç çeyrekte ülke genelindeki yıllık geliri 20 milyon yuanı aşan sanayi firmalarının katma değerli üretimi yüzde 11.8 yükseldi.Yeni enerjiye dayalı otomotiv, endüstriyel robot ve entegre devre (IC) üretimleri de sırasıyla yüzde 172.5, yüzde 57.8 ve yüzde 43.1 arttı.

SANAYİ FİRMALARININ KÂRI YÜKSELDİ

Sanayi firmalarının kârı da yüzde 49.5 yükselerek 5 trilyon 605 milyar 100 milyon yuana ulaştı. Hizmet sektörünün katma değeri de aynı dönemde yüzde 9.5 arttı. Salgından ciddi şekilde etkilenen demir yolu ve hava taşımacılığı, otelcilik, lokantacılık ve çevre koruma gibi sektörler de eylül ayında gelişme kaydetti.

Tüketici ürünlerinin perakende satışları yüzde 16.4 artarken, 31 trilyon 805 milyar 700 milyon yuana yükseldi.