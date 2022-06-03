Çin kolonileşmek için gezegen arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Çin kolonileşmek için gezegen arıyor

Çin'in yeni uzay görevi, 'yaşam alanını genişletmek için yeni gezegen arayışı' olacak.

Çin kolonileşmek için gezegen arıyor
Çin kolonileşmek için gezegen arıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çin Uzay Ajansı'ndaki bilim insanları, yaşam alanını genişletmek için 'Yakın Yaşanabilir Ötegezegen Araştırması' (Closeby Habitable Exoplanet Survey / CHES) projesini açıkladı.

Bu projeyle insanların yaşayabileceği başka bir gezegen aranacak ve bulmak için bir uzay teleskobuyla gökyüzü incelenecek.

Teleskop için, NASA’nın geçtiğimiz yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun konuşlandırıldığı bölge terchi edilecek. Bu da aracın Ay'dan 4 kat daha uzak bir mesafede olacağı anlamına geliyor.

Projenin başarılı olması durumunda bu, Dünya benzeri gezegenlerin keşfedilmesi için tasarlanan ilk uzay görevi olacak.

Newsweek'e konuşan projenin baş araştırmacısı Ji Jianghui "Bu çalışmalar sonuç olarak 'Güneş sistemimiz özel mi?', 'Evrende benzersiz miyiz?' gibi sorulara yanıt verecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de tarihi kutlamalara damga vuran görüntü!
DÜNYA İngiltere'de tarihi kutlamalara damga vuran görüntü!
Kuzey Kore lideri Kim'den Kraliçe'ye tebrik
DÜNYA Kuzey Kore lideri Kim'den Kraliçe'ye tebrik
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 100. gün
DÜNYA Avrupa'nın on yıllardır yaşadığı en kötü çatışma: ...
Biden'dan Kongre'ye bireysel silahlanmaya karşı çağrı
DÜNYA Biden'dan Kongre'ye bireysel silahlanmaya karşı çağrı
BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı
DÜNYA BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı
Kırgızistan'da Türkçe şarkı yarışması yapıldı
DÜNYA Kırgızistan'da Türkçe şarkı yarışması
New York Times: ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'a gidecek
DÜNYA "Biden, Suudi Arabistan'a gidecek"
Ukrayna'nın yüzde 20'si Rusların kontrolünde
DÜNYA Ukrayna'nın yüzde 20'si Ruslarda
İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti
DÜNYA İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti
Türkiye'den ABD'ye Suriye yanıtı: Gereken tedbirleri alacağız
DÜNYA Türkiye'den ABD'ye Suriye yanıtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.